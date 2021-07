Schianto tra moto e furgone, sangue sulla provinciale: muore centauro 44enne La tragedia lungo la strada che collega Alife e Dragoni nel casertano

Schianto sulla strada provinciale che collega Alife e Dragoni nel casertano. Nulla da fare per un centauro di 44 anni, in sella alla sua moto. L'uomo per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un furgone finendo contro un tabellone pubblicitario. L'impatto è stato violentissimo, senza scampo. Sul posto 118 e carabinieri, ma ogni soccorso è stato inutile. Per il 44enne non c'è stato purtroppo nulla da fare. Indagini sono in corso da parte dei militari dell'arma di Piedimonte Matese per ricostruire la dinamica del tragico incidente.