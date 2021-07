Si ribalta autocarro che trasportava latte: autista salvo per miracolo L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 333 alla frazione Casarano di Caiazzo

Non è fortunatamente in pericolo di vita il conducente dell'autocarro che trasportava latte finito fuori strada fino a ribaltarsi sulla strada provinciale 333 alla frazione Casarano di Caiazzo in provinca di Caserta. L'incidente che poteva avere conseguenze gravissime è avvenuto stamane poco prima delle 7. L'autista rimasto incastrato tra le lamiere, nella cabina del mezzo è stato estratto dai vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta. E' ora ricovetato in ospedale con prognosi riservata.