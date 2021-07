Segregata per mesi in casa e sottoposta a continue aggressioni Triste e squallida storia di violenza nel casertano

"Segregata per mesi in casa dal marito e sottoposta a continue aggressioni, poi ha trovato il coraggio e la forza di scappare e rifugiarsi presso una struttura protetta per donne vittime di violenza, quindi ha denunciato e fatto condannare l'uomo." E' quanto riporta l'Ansa Campania. La storia arriva da Caserta e ha visto una donna tunisina ottenere una sentenza di condanna a 4 anni di carcere ai danni dell'ex marito, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni. E' stata la seconda sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta da Loredana Di Girolamo, ad emettere la sentenza, che ha disposto anche cinque anni di interdizione e cinquemila euro di provvisionale immediatamente esecutiva per l'uomo, un 30enne tunisino ma cresciuto in Italia. L'ex moglie - si legge sempre dall'Ansa - ha trovato rifugio presso la struttura protetta "Centro Aurora" di Spazio Donna Caserta, e qui, assistita dall'avvocato Martina Piscitelli, ha trovato il coraggio di denunciare e ripercorrere nel corso del processo le violenze subite.