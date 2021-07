Sangue sulle strade nel casertano all'altezza dello svincolo di Francolise Nulla da fare per un centauro, vittima di un terribile schianto

Tragedia dell'estate. Sangue nel casertano all'altezza dello svincolo per Francolise, dove purtroppo ha perso la vita un centauro. La dinamica è ancora tutta da chiarire. Non vi sarebbero altri mezzi coinvolti.Sul posto 118, polizia e carabinieri ma ogni soccorso è stato inutile. Code e rallentamenti in entrambi i sensi di marcia. L'incidente è coinciso con il ritorno di molte persone dal mare.