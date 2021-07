Un volo senza scampo dal balcone della sua abitazione: muore 78enne Tragedia stamane a Caserta

Un volo senza scampo, dal balcone della sua abitazione. La tragedia stamane in via Alessandro Volta a Caserta. E' successo all'alba. La vittima è un uomo di 78 anni. A nulla è valso ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari del 118 giunti immediatamente sul posto dopo essere stati allertati dalla centrale operativa. Il medico legale ha effettuato un esame esterno. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per fare piena luce su quanto accaduto.