Tragedia nel casertano: uomo travolto e ucciso davanti al bar Triste mattinata di sangue a San Tammaro nel giorno della Madonna del Carmine

E' stato travolto e ucciso da un'auto davanti al bar. Triste mattinata di sangue e dolore a San Tammaro in provincia di Caserta nel giorno della Madonna del Carmine. La tragedia si è verificata sulla statale 7 bis. La vittima è un uomo di nazionalità straniera. Il conducente dell'auto si fermato per allertare subito i soccorsi. L'impatto è stato violentissimo e per l'uomo sbalzato sull'asfalto non c'è stato nulla da fare. Sul posto i sanitari del 118. I carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere stanno accertando la dinamica dell'incidente.