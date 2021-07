Crolla un palazzo disabitato: paura ad Orta di Atella Fortunatamente nessun danno a persone ma solo tanto spavento

Un boato, tanta polvere e poi macerie. Per cause in corso di accertamento un vecchio palazzo, situato in un'area disabitata si è piegato su se stesso, crollando improvvisamente. E' successo nella zona centrale di Orta di Atella in via Migliaccio. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine. Fortunatamente nessun danno a persone ma solo tanto spavento.