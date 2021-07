Bimba di 8 anni positiva al Covid nel casertano: nuovo appello a vaccinarsi Incubo variante Delta, avviati gli accertamenti da parte dell'Asl

Preoccupa nel casertano, uno degli ultimi casi positivi al Covid che ha interessato una bimba di soli 8 anni. E' successo a Vairano Patenora, dopo più di un mese senza contagi.

A darne notizia è stato il sindaco Bartolomeo Cantelmo: "Nessun problema particolare, però ho chiesto al responsabile ASL preposto di valutare con test specifico se trattasi di variante delta, non perché praticamente cambi molto se fosse così, ma per fare capire a qualche concittadino quanto sia subdolo questo Covid per cui ci sarà ancora da pazientare, rispettare le note regole e soprattutto vaccinarci tutti."

Le somministrazioni nei vari centri allestiti dall’Asl hanno raggiunto il milione di dosi. Attualmente sono 454mila circa le persone che hanno ricevuto la doppia dose e che quindi hanno completato il ciclo.

Ma all'appello mancano molti giovani e soprattutto 60enni come del resto anche in altre province campane. Persone per lo più disorientate da una cattiva informazione e scarsa sensibilizzazione da parte degli stessi familiari, spesso figli e dagli stessi medici.