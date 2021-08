Investito e ucciso in sella alla sua bici nei pressi della sua abitazione La tragedia ad Alise, nel casertano. Nulla da fare per un giovane operaio

E' stato investito e ucciso da un'auto nei pressi della sua abitazione. La tragedia nel casertano, ad Alise. Nulla da fare per Giuseppe Santagata, 31 anni. Una passeggiata come sempre, di sera in località Campisi, dove il giovane operaio era residente. L'impatto è stato molto violento. L'uomo è stato sbalzato sull'asfalto. Il conducente che si è subito fermato, non si sarebbe accorto di nulla. E' stato subito trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Qui i medici hanno fatto di tutto per salvarlo, ma il suo cuore purtroppo si è arreso. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Piedimonte Matese per ricostruire l'accaduto.