Sommozzatori in mare alla ricerca del 25enne a Castel Volturno E' mistero sul giovane disperso dalla giornata di ieri dopo aver soccorso il nonno deceduto

Non c'è traccia del 25enne accorso in aiuto al nonno, quest'ultimo poi deceduto nelle acque di Castel Volturno. All'opera da ieri il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco ma finora senza alcun esito. La vittima aveva 62 anni, altre due persone invece sono finite in ospedale e le loro condizioni non destano preoccupazione. Resta al momento il mistero del giovane disperso.