Incendio deposito mezzi meccanici a Cesa: situazione monitorata Accertamenti in corso per accertare le cause del rogo

Fiamme all'alba in un deposito di mezzi meccanici e materiale edile. E' successo in via Atellana a Cesa ai danni della famiglia Guarino molto conosciuta e stimata. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha consentito di evitare danni maggiori. Sul posto le forze dell’ordine per le relative indagini. I vigili del fuoco hanno proceduto al campionamento delle lastre a copertura del capannone al fine di escludere che si trattasse di amianto, così come comunicato dalla proprietà stessa.

La nota del Comune: "A tutela della privata e pubblica incolumità questa amministrazione comunale, unitamente al personale della Polizia Municipale e del settore ambiente, sta monitorando la situazione. Sono in corso accertamenti ed analisi che interessano l’intera area, anche quella non direttamente colpita dall’evento. Sarà cura dell'amministrazione avvisare i cittadini sugli esiti delle analisi comunicate. Si attendono, infatti, i risultati per l’adozione, eventuale, di provvedimenti. Nel frattempo, i titolari stanno provvedendo allo smaltimento dei rifiuti, prodotti dalla combustione. L’amministrazione comunale esprime solidarietà alla famiglia Guarino, considerato il danno subito. Saranno le indagini e gli accertamenti in corso ad accertare la natura dell’incendio."