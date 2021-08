Ragazzina contesa: 17enne accoltella il rivale in amore Ma che sta succedendo nel casertano?

Un'ennesima lite che solo per un soffio non è finita in tragedia nel casertano. E' successo a Sant'Arpino, dove un 17enne, ha ferito con un coltello un coetaneo, rivale in amore. I fatti si sono verificati all'interno della villa comunale. I due hanno avuto un violento diverbio. Ad avere la peggio il minorenne residente a Succivo ferito ad una gamba dal coetaneo di Sant’Antimo e rimasto a terra prima di finire in ospedale ad Aversa. L'autore del grave gesto, è stato successivamente rintracciato dai carabinieri a Sant’Antimo e denunciato alla Procura dei Minori di Napoli per lesioni.