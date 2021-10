Lavoro nero: due imprenditori sanzionati nel casertano Operazione dei carabinieri di Santa Maria Capua Vetere, coadiuvati da personale del Nil

I carabinieri di Santa Maria Capua Vetere, coadiuvati da personale del Nil di Caserta, hanno denunciato il titolare di un negozio a Casapulla. L’uomo ha omesso, in qualità di datore di lavoro di inviare i lavoratori alle visite mediche previste dalla sorveglianza sanitaria. Nei suoi confronti sono state elevate sanzioni amministrative pari ad oltre a 15.000 euro per l’impiego di 4 lavoratori irregolari. I militari anno inoltre sospeso l’attività imprenditoriale di un supermercato sempre nel casertano per l’impiego di un lavoratore irregolare elevando sanzioni amministrative di oltre 5.000 euro.