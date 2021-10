Calo dei decessi ma i contagi restano stabili nel casertano Il Covid esiste ancora, appello dei sindaci a non abbassare la guardia

Da un lato un drastico calo dei decessi e e ricoveri negli ospedali, frutto della grande validità della campagna vaccinale, dall'altro il tasso di positività che resta costante. Sono 68 gli ultimi positivi dichiarati dall'Asl di Caserta. Dati che fanno riferimento alle ultime 48 ore. I numeri parlano di 1.482 tamponi processati tra sabato e domenica, con un tasso pari al 4,58%. 68 sono invece le persone che hanno sconfitto la malattia. In isolamento domiciliare e in ospedale in totale circa 1000. Attività didattica in presenza nella norma, senza eccessive preoccupazioni. Dai sindaci del casertano un nuovo invito ai giovani a rispettare le regole soprattutto nel fine settimana. Troppe scene di una movida allo sbando anche nell'ultimo week end appena conclusosi, in qualche caso contrassegnate da un clima di violenza.