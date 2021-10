Un giovane e un'anziana volano giù dal balcone: due tragedie nel casertano Un risveglio doloroso per Aversa e Casagiove

Due tragedie quasi in contemporanea, entrambe nel casertano legate sicuramente a circostanze diverse l'una dall'altra. La prima ad Aversa, dove la notte scorsa, un giovane di soli 23 anni è precipitato al suolo da un balcone della sua abitazione. Un volo tremendo, senza scampo, dal quarto piano di un immobile situato in via Montale.

L'impatto è stato è stato violentissimo. A nulla è valso ogni soccorso da parte dei sanitari del 118 immediatamente allertati. Non c'è stato purtroppo nulla da fare. Troppo gravi le lesioni riportate. Era in una pozza di sangue a terra quando sono arrivati i soccorritori. Un risveglio triste e doloroso per la comunità di Aversa dopo la terribile notizia. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri.

A Casagiove invece un'anziana che viveva in casa insieme al marito, accudita da una badante per cause in corso di accertamento sarebbe sfuggita al controllo ed è caduta dal primo piano dell'abitazione. Inutili anche in questo caso i soccorsi. Per la donna non c'è stato purtroppo nulla da fare.