Nel casertano torna l'incubo Covid a scuola: alunni e docenti in isolamento

Nel casertano torna l'incubo Covid a scuola: studenti e docenti in isolamento a Marcianise. E' successo ancora una volta all'istituto comprensivo Bosco.

I contagi riguardano in totale quattro alunni, distribuiti tra asilo, elementari e medie. Pe questo motivo ben 15 insegnanti sono attualmente in isolamento. Il provvedimento di quarantena è stato disposto dalla dirigente scolastica Michelina Ambrosio di concerto con l'Asl. Dalla giornata di oggi sono sospese le attività in presenza.

53 sono invece i nuovi positivi secondo l'Asl per un totale di 1.167 tamponi processati. Aversa, Caiazzo, Capodrise, Capua, Carinola, Casagiove, Casal di Principe, Casapesenna, Caserta, Castel Campagnano, Cervino, Cesa, Gricignano d'Aversa, Lusciano, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Mondragone, Pietramelara, San Marco Evangelista, San Tammaro, Villa di Briano, Villa Literno, le località dove si sono registrati gli ultimi contagi.

Livello di attenzione sempre altissimo in tutta la provincia e un nuovo appello da parte dei sindaci agli indecisi, a vaccinarsi prima dell'arrivo della stagione invernale.