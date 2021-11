Sequestrate cinque apparecchiature slot machine in un bar nel casertano Controlli dei carabinieri nei vari comuni

Sequestrate cinque apparecchiature slot machine in un bar nel casertano. E' successo a San Marcellino. I carabinieri intervenuti sul posto si sono accertati che le macchinette non erano collegate alla rete dei monopoli. Una persona è stata denunciata. Nei guai anche il proprietario di un bar di Trentola Ducenta, per aver ospitato all’interno del suo esercizio commerciale, giochi elettronici senza la prevista autorizzazione in barba ad ogni normativa in materia.