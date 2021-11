Chiesa e scuola chiusa causa Covid nel casertano: cresce l'allarme in provincia Positivi un sacerdote e due bambini

Un sacerdote positivo al Covid e di conseguenza chiesa e celebrazioni sospese a Parete e una scuola primaria e dell'infanzia chiusa a causa della positività di due bimbi a Trentola Ducenta.

Situazione di nuovo difficile e ad alto rischio nel casertano. Nel primo caso ad essere stato colpito dal virus è il parroco della chiesa San Pietro Apostolo, Don Emilio Tamburrino. Un'intera comunità in apprensione ora prega per lui. Le attività didattiche in presenza sospese, riguardano il plesso di via Nunziale Sant'Antonio di Trentola Ducenta, fino al prossimo 18 novembre 2021, salvo ulteriori disposizioni.

Così in una nota il sindaco Michele Apicella: "Cari concittadini, preso atto della nota del dirigente scolastico della direzione didattica "Papa Giovanni Paolo II" con la quale si segnala l'accertamento di ulteriori due casi di positività al Covid -19 in classi afferenti al plesso di Ducenta, che si vanno ad aggiungere ad altri già conclamati e si chiede di valutare la chiusura temporanea del plesso, ho ritenuto necessario ed urgente disporre, quale misura precauzionale a tutela della salute della popolazione scolastica, la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole dell'infanzia e primaria, a far data da domani, mercoledì 17 e fino a giovedì 18 novembre 2021 (incluso), salvo eventuali proroghe che dovessero rendersi necessarie. La chiusura momentanea sarà finalizzata a realizzare una sessione di sanificazione professionale degli ambienti, a maggior tutela e sicurezza di studenti e lavoratori della scuola."