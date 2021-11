Sicurezza online: polizia in campo contro il rischio pedofilia Giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale

ll dipartimento della pubblica sicurezza, in occasione del semestre di presidenza del comitato dei ministri del consiglio d’Europa ha ritenuto di celebrare nella giornata odierna 18 novembre, la giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale.

La polizia di stato sale in cattedra per incontrare 50mila studenti delle scuole primarie e secondarie in 100 capoluoghi per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale.

Nell’occasione la polizia postale e delle comunicazioni ha organizzato in ciascuna provincia, incontri nelle scuole primarie e secondarie, con studenti e professori, in presenza o da remoto, per discutere della sicurezza online senza correre il rischio di essere adescati da potenziali pedofili.

Il compartimento polizia postale e delle comunicazioni Campania ha organizzato un incontro nella scuola secondaria di primo grado “Carlo Poerio” dove personale specializzato affronterà i temi legati ai pericoli della rete, la navigazione sicura e responsabile e l’utilizzo corretto dei social.

Analoga iniziativa presso le altre scuole delle province campane: scuola secondaria di Primo Grado “G.Mazzini”di San Nicola La Strada nel casertano, la D.D. II circolo di Mercato San Severino I.C. “Perna – Alighieri” di Avellino.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare gli studenti, soprattutto i bambini, sempre più precoci nell’utilizzo dei device, esposti in solitudine, soprattutto nel periodo dell’emergenza Covid-19, circa i comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per il prossimo e sviluppare maggiore consapevolezza dei rischi on line.