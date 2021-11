Movida finisce nel sangue: 21enne colpito da un proiettile all'addome E' ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Marcianise

Movida di sangue a Santa Maria a Vico, nel casertano, dove un 21enne di San Felice a Cancello è stato colpito da un proiettile all'addome ed è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Marcianise, ma non in pericolo di vita.

Dai primi accertamenti realizzati dagli agenti della squadra mobile di Caserta e del commissariato di Maddaloni sembra che un uomo, fermo all'esterno di un bar, ha estratto dal giubbotto una pistola ed ha sparato almeno tre colpi, uno dei quali ha colpito il 21enne che si è accasciato al suolo.

La Polizia sta verificando anche le immagini di videosorveglianza oltre a raccogliere testimonianze per ricostruire l'accaduto e fermare il responsabile.

Un 36enne di Santa Maria a Vico attualmente è in stato fermato dalla Polizia di Stato per il ferimento. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe estratto la pistola e fatto fuoco per motivi non ancora del tutto chiariti. Dalle immagini non risulta né una rissa né una violenta lite. Il fermo è stato disposto dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere.