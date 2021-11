Sequestrati in provincia di Caserta oltre 60 test antigenici irregolari Indagini dei carabinieri dei Nas

Sequestrati, in una farmacia della provincia di Caserta, 62 test antigenici rapidi per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov2 ad esclusivo uso professionale, poiché irregolarmente detenuti.

È stato accertato che il titolare della farmacia ha eseguito l’attività diagnostica in locali privi dei prescritti requisiti strutturali ed autorizzativi senza, peraltro, provvedere al tracciamento dei test effettuati poiché non autorizzato all’accesso del relativo sistema informativo.

Prosegue la campagna di controllo da parte dei carabinieri Nas sul rispetto dell’obbligo del green pass. Sono state ispezionate oltre 12 mila attività ed esercizi, contestando 778 violazioni all’obbligo del green pass, delle quali 428 a datori di lavoro e titolari di attività commerciali ed erogazione di servizi oggetto di obbligo di certificazione Covid come ristoranti e bar, sale scommesse, palestre e centri estetici e massaggio, ritenuti responsabili di omessa verifica del green pass.



Da registrare 350 sanzioni applicate nei confronti dei clienti e utenti. 68 infine quelle contestate a dipendenti impegnati in attività lavorative sebbene privi di certificato verde.