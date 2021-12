La chiesa in Campania perde un altro figlio: non ce l'ha fatta don Emilio Il Covid ha fatto un'altra vittima. Lutto nel casertano

Don Emilio Tamburrino, parroco in Parete non ce l'ha fatta. Il Covid ha mietuto un’altra vittima nella chiesa in Campania in quella stessa terra in cui purtroppo oltre un anno fa il virus ha portato via per sempre anche il vescovo Giovanni D'Alise.

"Il Signore ti abbia in gloria, caro Emilio. In paradiso - scrive Padre Maurizio Patriciello, tra i primi a dare il triste annuncio - ti accolgano gli angeli e i santi."

Tantissime le attestazioni di solidarietà e affetto. L'Associazione La Tenda si stringe ai parenti e ai cittadini di Parete tutti per la perdita dell'amato Don Emilio Tamburrino.

"In questi momenti difficili viene spontaneo aggrapparsi ai ricordi. Con la collaborazione e la guida di Don Emilio, nelle festività di Pasqua del 2020, avevamo programmato una mostra espositiva in onore di Maria Santissima della Rotonda. La pandemia ci ha impedito di portarla a termine. Il nostro impegno è quello di ultimarne la realizzazione, così come il nostro parroco avrebbe voluto. Ti ricorderemo sempre con un sorriso."

Aveva 58 anni ed era alla guida della parrocchia di San Pietro Apostolo da oltre 20 anni. Ex vice parroco anche di Lusciano. Lascia un grande vuoto tra la gente e soprattutto negli ambienti giovanili ad egli tanto cari.