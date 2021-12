Oltre 3000 persone in isolamento domiciliare e ospedaliero nel casertano Ancora due vite stroncate dal Covid e 224 nuovi contagi

Ancora due vite stroncate dal Covid nel casertano. Si tratta di pazienti di Santa Maria Capua Vetere e Marcianise che non sono riusciti a sconfiggere il virus. E sono in deciso aumento in tutta la provincia i casi positivi. Se ne contano 224 nelle ultime ore su 2697 tamponi processati, con un tasso di positività pari all’8,31%. 179 i nuovi guariti. Oltre 3000 le persone in isolamento, compreso quelle ricoverate in ospedale.

Gli ultimi contagi: ad Alife, Averse, Bellona, Cancello ed Arnone, Capodrise, Capua, Carinola, Casagiove, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Casapulla, Caserta, Castel Campagnano, Cellole, Cervino, Cesa, Curti, Francolise, Grazzanise, Gricignano d’Aversa, Lusciano, Macerata, Maddaloni, Marcianise, Mondragone, Orta di Atella, Parete, Pastorano, Piedimonte, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Portico di Caserta, Prata Sannita, Recale, Riardo, San Cipriano d’Aversa, San Felice a Cancello, San Marcellino, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Sant’Arpino, Sessa Aurunca, Sparanise, Teverola, Trentola Ducenta, Vairano, Valle di Maddaloni, Villa di Briano, Vitulazio.