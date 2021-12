Non risponde al telefono e lo trovano privo di vita nella sua abitazione 40enne stroncato da un malore nel casertano

Un 40enne di Macerata Campania è stato trovato privo di vita all'interno della sua abitazione. La tragedia all'interno di un appartamento in pieno centro. E' stato un amico a dare l'allarme, preoccupato per la sua strana assenza. Non era riuscito in alcun modo a comunicare con lui. Si è quindi precipitato sul posto, dove purtroppo ha constatato di persona la morte dell'uomo, subito dopo l'arrivo dei soccorritori. A nulla è valso l'intervento del 118. Sib tratterebbe di un decesso per cause naturali. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere.