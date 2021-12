Il casertano flagellato dal maltempo: danni e paura in diversi comuni Strade sommerse dall'enorme quantità di acqua, fango e detriti

Il casertano flagellato dal maltempo: danni e paura nella notte in diversi comuni. I disagi maggiori nei territori di Pignataro Maggiore e Calvi Risorta. Strade sommerse dall'enorme quantità di acqua, fango e detriti. Non si contano le richieste di intervento al centralino dei vigili del fuoco. In molti paesi i sindaci hanno chiuso le scuole. Caduta alberi a Castel Volturno. Auto fuori strada senza fortunatamente senza gravi feriti a Maddaloni. Numeori interventi per caduta alberi e lamiere pericolanti.

La Protezione Civile della Regione Campania del resto lo aveva annunciato emanando tempestivamente l'avviso di allerta meteo con livello di criticità idrogeologica su tutta la Campania, dalle 16 di ieri, mercoledí 8 dicembre fino alla stessa ora di oggi giovedì 9 dicembre.

Il rischio idrogeologico potrebbe manifestarsi con possibili allagamenti, inondazioni, problemi derivanti da fenomeni connessi ai sistemi di smaltimento delle acque piovane.

Sono ancora possibili cadute massi in più punti del territorio e fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli.

.

La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di avere la massima attenzione in queste ore rispetto alle criticità previste, ponendo in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi, sia in ordine al rischio idraulico che idrogeologico.