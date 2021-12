Droga e spaccio: arrestato un giovane senegalese nel casertano Trovato in possesso di sostanze stupefacenti nella propria auto

I carabinieri del nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia di Casal di Principe, nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, a Villa Literno di un 23enne senegalese. E' stato trovato in possesso, all’interno della propria abitazione, di circa 100 grammi di hashish e 0.66 grammi di marijuana, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato, trasferito nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.