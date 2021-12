Criminalità scatenata nel casertano: assalto alle poste e furto in un bar Momenti di terrore nella filiale di Riardo, impronte al vaglio della scientifica

Un assalto di buon mattino all'ufficio postale e un furto in pena notte in un bar. Criminalità scatenata nel casertano. I malviventi hanno colpito stamane nel giorno di Santa Lucia la filiale di via Pietro Giusti nel comune di Riardo.

Gli sportelli erano stati appena aperti al pubblico.E' stata un'azione fulminea, sono entrati armati e con il volto coperto. Il bottino è da quantificare. Sul posto i carabinieri della stazione di Pietramelara insieme ai colleghi della sezione radiomobile della compagnia di Capua che hanno avviato le indagini. Impronte al vaglio della scientifica.

Poche ore prima a farne le spese era stato un bar nella notte in via Napoli a San Felice a Cancello. I malviventi hanno portato via tabacchi, bottiglie di champagne e denaro. Ad agire sarebbero state più persone. Indagini in corso ma finora della banda nessuna traccia.