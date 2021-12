Cade da un'impalcatura e muore: tragedia sul lavoro nel casertano La magistratura ha aperto un'inchiesta sull'accaduto

Non c'è stato nulla da fare per un operaio di 59 anni, precipitato al suolo da un'impalcatura mentre stava eseguendo lavori di costruzione di un'abitazione. Un volo di circa quattro metri dopo aver perso l'equilibrio, senza scampo. E' successo a Capodrise nel casertano. L'uomo era su una passerella di legno dell'impalcatura prima di rovinare al suolo. Non si esclude che possa essere stato colto da un malore. Sul posto i sanitari del 118, intervenuti tempestivamente, ma ogni soccorso si è rivelato inutile. La magistratura ha aperto un'inchiesta sulla tragedia. Indagini affidate ai carabinieri.