Bus in fiamme davanti al cimitero a Sessa Aurunca: si indaga L'incendio ha interessato un mezzo adibito al trasporto scolastico

Si indaga sull'incendio di un bus avvenuto ieri sera nei pressi del cimitero di Sessa Aurunca nel casertano. Le fiamme hanno avvolto e distrutto un mezzo adibito al trasporto alunni. Era in sosta in un piazzale. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno subito allertato le forze dell'ordine. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Teano. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca, i quali al momento non escludono alcuna pista.