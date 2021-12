Rapine nei supermercati e uffici postali nel casertano: due arresti L'inchiesta la procura della repubblica di Napoli Nord.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Aversa, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dall’Ufficio del gip del Tribunale di Napoli Nord nei confronti di due persone, originarie di Giugliano in Campania.

Entrambe sono gravemente indiziati di tentata rapina aggravata presso l’ufficio postale di Curti e di ricettazione di un’auto rubata pochi giorni prima per eseguire il delitto, ed uno solo di essi anche di due rapine aggravate commesse nel supermercato Decò di Aversa il 31 agosto e nel supermercato Eurospin di Carinaro il 24 settembre nonché di furto aggravato di due auto utilizzate per eseguire le rapine.

Eseguite inoltre diverse perquisizioni nei confronti di altre persone che avevano partecipato ad incontri con gli indagati ed intrattenuto conversazioni telefoniche nei giorni dei sopralluoghi presso l’ufficio postale di Curti.

L’indagine si è articolata in diverse fasi ed in particolare nell’acquisizione delle immagini estratte dai sistemi di video sorveglianza insistenti sia presso gli esercizi commerciali teatro delle rapine sia in altri locali, pubblici e privati, lungo il percorso seguito dai rapinatori. A coordinare l'inchiesta la procura della repubblica di Napoli Nord.