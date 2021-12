Stroncato da un infarto alla guida: muore ex consigliere comunale Dolore a San Felice a Cancello

Lutto a San Felice a Cancello per la morte dello stimato professionista, ex consigliere comunale Agostino De Luca. Era alla guida della sua auto quando improvvisamente a pochi passi dalla sua abitazione, ha avvertito un malore e si è accasciato all'interno. In pochi istanti la morte.

A nulla è valso ogni tentativo d'intervento da parte dei soccorritori giunti immediatamente sul posto. Non c'è stato purtroppo niente da fare. Un arresto cardiaco fulminante lo ha strappato all'affetto di tutti nel giro di pochi secondi.

Una persona perbene, laboriosa e dalle grandi doti umane, molto apprezzata per il suo operato e il suo garbo. Dolore per questa scomparsa in tutta la valle di Suessola.