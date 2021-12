Oltre 4000 persone in isolamento e due morti nelle ultime 24 ore nel casertano Le vittime a Carinaro e Marcianise

E' una settimana tristissima per il casertano quella appena cominciata. Salgono a due le vittime registrate nelle ultime ore, rispettivamente a Carinaro e Marcianise. In quest'ultimo caso, la vittima è un giovane di 35 anni. Era stato ricoverato dieci giorni fa a seguito del contagio. Le sue condizioni erano apparse preoccupanti sin da subito, a tal punto da spingere i medici a ricoverarlo d'urgenza in una struttura protetta. Sposato e padre di due bambini piccoli, ha lottato fino all'ultimo con tutte le sue forze ma non è riuscito a sconfiggere il nemico. 245 sono stati i nuovi casi in provincia su 2460 tamponi. Totale persone in isolamento, compreso i ricoveri ospedalieri 4187.