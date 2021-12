Sale il numero dei contagi a Castel Volturno: situazione di massima allerta E' un bollettino che fa di nuovo tremare, quello diramato oggi dall'Asl di Caserta

E' un bollettino che fa di nuovo tremare, quello diramato oggi dall'Asl di Caserta. Ben 574 casi positivi distribuiti in privincia e due decessi, rispettivamente a Maddaloni e Castel Morrone. 4633 le persone in isolamento domiciliare, compreso i ricoveri ospedalieri. Le situazioni più critiche a Castel Volturno, Caserta città, Aversa, Maddaloni, San Nicola la Strada, Casagiove, San Felice a Cancello, Teverola e Santa Maria Capua Vetere. In molti comuni sono stati annullati gli eventi natalizi alla luce della grave situazione in atto. E sono proprio i sindaci a lanciare un nuovo, pressante appello alla prudenza in queste giornate di festa. Evitare assembramenti e raduni nelle case. L'appello è rivolto ai giovani ma anche agli adulti. Si seguono con attenzione alcuni focolai che hanno interessato i bambini nelle scuole.