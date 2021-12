Tragedia a Roma: operatore sanitario di Maddaloni muore alla vigilia di Natale Si è schiantato contro un muro dopo aver perso il controllo della sua auto.

Si è schiantato contro un muro dopo aver perso il controllo della sua auto. Un impatto violentissimo che non gli ha dato scampo. E' morto così a Roma all'altezza della Tiburtina, Carlo Vasaturo, 30 anni originario di Maddaloni ma residente ad Afragola nel casertano. La tragedia è avvenuta alla vigilia di Natale. A nulla è valso ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari del 118, i quali non ce l'hanno fatta a trasportarlo in ospedale. Troppo gravi le lesioni riportate a seguito del terribile impatto. Indagini sono in corso sull'accaduto da parte degli agenti della polizia locale del VII gruppo Tuscolano. Dolore nel casertano e nel quartiere Pietralata, dove la vittima, impegnata in ambito sanitario era molto conosciuta e stimata.