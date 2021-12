Circa 6000 persone in isolamento nel casertano a causa del Covid Festività natalizie senza vittime ma è sempre altissimo il numero delle persone contagiate

Festività natalizie senza vittime da Covid nel casertano ma è sempre altissimo il numero delle persone contagiate. Se ne contano 367 nelle ultime ore. Le situazioni più difficili a Castel Volturno, Caserta città, Santa Maria Capua Vetere e Casal di Principe. Ma è tutta la provincia interessata dalla diffusione del virus.

Non sono bastati gli appelli dei sindaci alla prudenza, rinnovati anche in vista del prossimo cenone di fine anno. Molti casi riguardano comitive di giovani. 73 sono in nuovi guariti, positivi attuali in tutta la provincia di Caserta, compreso i ricoveri ospedalieri 5933.