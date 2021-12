Licenziato dalla curatela di Ecologia Falzarano, reintegrato dirigente sindacale La nota della Uiltrasporti di Caserta

A darne notizia è la segreteria provinciale della Uiltrasporti di Caserta, che comunica l'accoglimento dell’impugnativa di licenziamento ex art. 700 c.p.c. presentata dall'avvocato Bruno Amirante per Giovanni Guarino, dirigente della sigla sindacale. Il tribunale del lavoro di Santa Maria Capua Vetere “ha infatti disposto la declaratoria di nullità del licenziamento comminato il 17 febbraio a Guarino dalla curatela fallimentare, nominata dal Tribunale di Benevento, dell’Ecologia Falzarano, alla quale è stato affidato l'esercizio provvisorio della società”.

Nell'accogliere il ricorso e nell'ordinare il reintegro – si legge -, “il giudice Valentina Ricchezza ha scritto che “la Curatela, impiegando una causa giustificatrice apparentemente lecita cerca di celare la sostanziale ritorsione perpetrata ai danni del Guarino in virtù della sua appartenenza alla sigla sindacale dominante e al suo essere Dirigente dello stessa”.