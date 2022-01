Ferito al naso a causa dell'esplosione di un petardo: paura per un 22enne Un ferito da botti nel casertano

E' rimasto ferito al naso dopo l'esplosione di un petardo. E' successo a Piedimonte Matese nel casertano. Vittima dell'incidente che poteva avere conseguenze ancora più serie un 22enne. Il giovane è stato accompagnato in ospedale, fortunatamente le sue condizioni non sembrerebbero gravi. Ma nel complesso ha funzionato la macchina della prevenzione. Non si contano i sequestri effettuati negli ultimi giorni. Il più consistente, ad opera della Guardia di Finanza Caserta. In due esercizi commerciali ed all’interno di un garage sito in un condominio al centro di Santa Maria Capua Vetere erano stati stoccati e destinati ai festeggiamenti della notte di capodanno, circa 150.000 artifici pirotecnici, dal peso complessivo di oltre Kg. 700 e di contenuto esplosivo netto (Nec) di circa Kg. 125. Un volume d’affari ricavabile dalla loro vendita avrebbe consentito introiti per oltre 60.000 euro, a discapito della sicurezza della collettività.