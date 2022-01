Tre morti per Covid e circa 1380 casi positivi nelle ultime 24 ore Corre e non accenna a fermarsi il virus nel casertano

Tre morti per Covid e circa 1380 casi positivi nelle ultime 24 ore. Corre e non accenna a fermarsi il virus nel casertano. Tamponi processati 3455. Le ultime vittime a Casal di Principe, Castel Volturno e Marcianise. I guariti sono appena 93, mentre ammontano a 15920, le persone in isolamento compreso i ricoveri ospedalieri.

Le situazioni più critiche emerse nelle ultime ore a Caserta, Santa Maria Capua Vetere, Maddaloni, Santa Maria a Vico, Piedimonte Matese, Alife e San Prisco. Ma è tutta la provincia casertana interessata dall'aumento di contagi, complici in molti casi, le feste private di capodanno.