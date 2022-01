Chiede scusa il ragazzo che ha distrutto il cestino dei rifiuti a Casaluce Borrelli: “Grazie alle nostre denunce c'è chi comincia a rendersi conto della deriva"

Il vandalo che ha preso a calci, distruggendolo, un cestino dei rifiuti, il cui episodio è stato pubblicamente denunciato dal Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, ha provato a scusarsi con un video da egli stesso realizzato ed inviato al sindaco di Casaluce Francesco Luongo che è così intervento sul proprio prillo Facebook: “Ho sentito il ragazzo, che conosco, al telefono assieme al suo mister. Francesco mi ha detto di essere sinceramente pentito della sua deprecabile azione.

Mi ha inviato questo video pochi minuti fa per scusarsi con tutti i casalucesi per il suo gesto. Ho deciso, accettando le sue scuse, di non denunciarlo e dargli la possibilità di essere d'esempio per tutti i giovani come lui che devono capire che Casaluce è la loro casa e devono sempre rispettarla, anche perché quel cestino viene comprato con le tasse pagate anche dai loro genitori. Do una seconda possibilità a Francesco e spero di aver fatto la scelta giusta. Il cestino però lo ricompra.”

“Grazie al nostro lavoro, alle nostre continue denunce molte persone stanno cominciando a comprendere l'inciviltà e la follia dei propri gesti pentendosene. Occorrerebbe però riflettere e comportarsi in maniera civile prima di compiere tali idiozie, scusarsi dopo che si è finiti sotto i riflettori è sempre più semplice. Denunciamo da tempo la deriva sociale che è arrivata qui così come nel resto del paese ed in tutto il mondo, noi invitiamo a riflettere su questo a far sì che si cambi rotta. “- le parole di Borrelli.