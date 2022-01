Covid, nuova vittima a Caserta e il sindaco chiede rinvio apertura scuole Un decesso e altri 1660 casi positivi in tutta la provincia

Un decesso a Caserta e altri 1660 casi positivi in tutta la provincia. Sono gli ultimi dati diffusi dall'Asl sulla pandemia. Tamponi processati nelle ultime ore 6143 con il tasso di incidenza che si attesta al 27,02%. Intanto il sindaco di Caserta Carlo Marino che è anche presidente dell'Anci Campania ha chiesto al presidente della Regione Vincenzo De Luca di rinviare l'apertura delle scuole. "La situazione dei contagi sta peggiorando, lo dicono i numeri sempre più allarmanti. Abbiamo chiesto come sindaci di applicare il green pass semplice fin dalle elementari, perché questo avrebbe incentivato le vaccinazioni dei bambini e dei ragazzi. Ci sono state fornite dal Governo risposte attendiste e frammentarie che hanno alimentato ulteriore confusione. Il mondo della scuola è in grave difficoltà, nonostante l'impegno strenuo dei docenti e dei collaboratori scolastici: se si riapre con queste regole rischia un'altra impennata di contagi e una Caporetto del piano vaccinale. Per questo motivo chiediamo al presidente della Regione Campania di far sentire al Governo nazionale e al Cts la voce dei sindaci della Campania, per evitare che tutto si scarichi, come sempre, sulle amministrazioni locali e sugli operatori scolastici."