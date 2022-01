Due nuovi decessi nel casertano e oltre 1300 casi positivi Ecco i dati dell'Asl del dopo epifania

Due nuovi decessi nel casertano, rispettivamente nella città capoluogo e a Orta di Atella e 1346 casi positivi. Sono questi gli ultimi dati del dopo epifania. Processati 3804 tamponi nelle ultime ore. I comuni dove si sono registrato maggiori casi: Caserta, Maddaloni, Marcianise, San Felice a Cancello, San Nicola la Strada, San Prisco, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca.

"La Campania rimane in zona bianca ed è veramente un risultato straordinario, ma la Campania ha un Rt dell'1,6%, cioè siamo la regione più a rischio". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "Vediamo fino a quando reggeremo in zona bianca, per adesso stiamo reggendo ma siamo fortemente a rischio. In questa condizione io credo che sia irresponsabile aprire le scuole il 10 gennaio. Per quello che ci riguarda credo che non apriremo le scuole medie ed elementari."