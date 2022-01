Picchia con violenza moglie e figlia e si scaglia contro i poliziotti: arrestato L'intervento tempestivo degli agenti ha evitato l'ennesima tragedia familiare

Deve rispondere di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale un 35enne di San Felice a Cancello, resosi responsabile di maltrattamenti in famiglia. Ad ammanettarlo, sono stati gli agenti del commissariato di Maddaloni. Il loro tempestivo intervento, ha evitato l'ennesima tragedia familiare. La donna, di 47 era stata aggredita per l'ennesima volta dal compagno. Era in evidente stato di agitazione al punto da minacciare di morte sia gli agenti che la figlia minore della vittima, colpita ripetutamente con estrema violenza. Le due donne hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale di San Felice a Cancello. L'uomo è ora rinchiuso nella casa circondariale di Poggioreale.