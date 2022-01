"Grande esempio di coraggio contro i poteri forti e la camorra, nel casertano" La storia di un imprenditore dopo 20 anni di battaglie

Non si è piegato alla camorra e dopo 20 anni di battaglie apre la pompa di benzina dell’imprenditore che fece condannare Antonio e Pasquale Zagaria. Borrelli (Europa Verde): “ Esempio di coraggio contro i poteri forti, la burocrazia e la camorra." “Nel comune di Villa di Briano in provincia di Caserta, Luigi Gallo l’imprenditore che fece condannare Antonio e Pasquale Zagaria, ha inaugurato la sua pompa di benzina. Una giusta conclusione per chi ha creduto nella giustizia e ha combattuto per 20 anni contro il malaffare e la burocrazia. Esempio di coraggio contro i poteri forti e la camorra”. Così Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa verde.