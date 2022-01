Finti finanzieri "perquisiscono" abitazione nel casertano: bottino 40.000 euro Brutta disavventura per una coppia di coniugi

Era le 5.30 circa, quando cinque persone, fingendosi finanzieri con tanto di divisa, lampeggianti e un mandato di perquisizione munito di timbro si sono presentati in un'abitazione di Parete nel casertano. Hanno costretto una coppia di coniugi a tirare fuori tutto ciò che di valore vi era in casa, soldi e denaro.

Armati, muniti di palette e manganelli hanno portato a termine la loro azione, facendo credere fino all'ultimo che fosse vera la perquisizione, sequestrando il bottino e invitando la coppia a recarsi successivamente in caserma. Si sono poi allontanatai facendo perdere le loro tracce.

Un bottino che ammonterebbe a circa 40.000 euro. Ai coniugi non è rimasto altro che chiamare la polizia. Solo all'arrivo dei veri agenti del commissariato di Aversa la triste e amara scoperta. Si è trattato di un furto in casa ad opera di professionisti del crimine che hanno agito senza arrecare violenza. Indagini sono in corso per acciuffare la banda.