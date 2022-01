Circa 19.000 mila casi positivi in una settimana nel casertano: è allarme Numeri pesantissimi che non si erano avuti neppure nel periodo più critico della pandemia

E' diventata piuttosto critica la situazione in provincia di Caserta. I dati dell'ultima settimana che volge al termini sono davvero allarmanti. In sette giorni nella sola Asl casertana si sono avuti circa 19.000 casi positivi. Numeri pesantissimi che non si erano avuti neppure nel periodo più critico della pandemia.

Cinque i decessi nelle ultime ore che si aggiungono ai tre precedenti. Le vittime a Caserta, Castel Volturno, Parete, San Nicola la Strada e Santa Maria Capua Vetere che fanno salire il bollettino totale a quota 1409. I nuovi casi sono 2734 su 15.214 tamponi tra molecolari ed antigenici processati in 24 ore. Il tasso di incidenza si attesta al 17,97%. Ci sono poi i nuovi guariti, 1515 quelli certificati dall'Asl.