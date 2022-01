Incubo finito: l'imprenditore casertano scomparso è tornato a casa L'annuncio del sindaco di Caiazzo

Sospiro di sollievo a Caiazzo, nel casertano. L'imprenditore di cui non si avevano più notizie da oltre due giorni, è rientrato di sua spontanea volontà a casa. Era stato il sindaco di Caiazzo Stefano Giaquinto a denunciare, preoccupato la scomparsa dell'uomo avviando di concerto con le forze dell'ordine, volontari, amici e parenti le ricerche. In campo i vigili del fuoco del comando provinciale del capoluogo e del distaccamento di Piedimonte Matese, gruppo elicotteristi dei caschi rossi di Pontecagnano e i carabinieri della stazione di Ruviano. Stamane la lieta notizia e la fine di un incubo. L'uomo sta bene e ha riabbracciato in suoi familiari in ansia. L'uomo era scomparso, facendo perdere ogni traccia a bordo del suo fuoristrada, all'indomani di una sentenza del consiglio di stato relativa alla sua attività imprenditoriale.