Oltre 4000 bambini positivi al Covid nel casertano Lo ha reso noto la Regione Campania

I dati sono dei ministeri della sanità e istruzione e a renderli noti è stata la regione Campania. Oltre 4000 bambini tra 0 e 13 anni sono al momento positivi al Covid-19 in provincia di Caserta. Si tratta di 1268 bambini tra 0 e 5 anni contagiati, 173 tra i 6 ed i 10 anni e 1142 tra 11 e 13 anni. In totale sono 25.745 i bambini positivi in Campania.

Sei intanto le nuove vite stroncate dal Covid in provincia. Non si arresta la triste ondata di decessi dall'inizio dell'anno. In lutto le comunità di Casagiove, Castel Volturno, Curti, Marcianise, Portico di Caserta e Santa Maria Capua Vetere. Un bilancio purtroppo drammatico che non accenna a diminuire. Sono 2741 i contagi, registrati nelle ultime 24 su 19307 tamponi processati tra molecolari ed antigenici. Tasso di incidenza, che si attesta al 14,20%. Ben 2125 soni gli ultimi guariti, mentre ammontano a 33.690 gli attuali positivi in tutta la provincia casertana. Le maggiori criticità a Caserta, Aversa, Casal di Principe, Castel Volturno, Maddaloni, Marcianise e Mondragone.