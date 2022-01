Carceri nella morsa del Covid: è allarme a Carinola e Aversa Circa 80 casi e sospensione inevitabile dei colloqui

Carceri nella morsa del Covid in Campania. E' allarme a Carinola e Aversa dove si registra un numero elevato di contagi. Dopo Santa Maria Capua Vetere dunque nuove criticità nelle strutture detentive, messe a dura prova dalla pandemia oltre alla drammatica situazione di emergenza, legata alla carenza di organico.

A Carinola sono attualmente una sessantina i detenuti positivi, diverse le sezioni in isolamento e colloqui inevitabilmente sospesi. Sono invece circa una ventina i casi all'interno del carcere di Aversa. Qui in modo particolare vi sono anche detenuti che presentano problemi gravi di salute non legati al Covid. Criticità si registrano anche in altre strutture campane.