Covid, 17 morti nelle ultime 48 ore in provincia di Caserta: virus spietato Appello dei sindaci ai giovani ad un maggiore senso di responsabilità: il virus non concede sconti

31.312 contagi in totale compresi gli ultimi 1893 di ieri e altri 6 decessi, rispettivamente a Capua, Macerata Campania, Maddaloni, San Felice a Cancello, San Marco Evangelista e Sessa Aurunca. Ed è proprio questo il dato preoccupante, se si considera che solo nella giornata precedente ve ne erano stati altri 11. Segno questo che il virus non perdona. Una provincia quella di Caserta che ha pagato un prezzo altissimo sin dall'inizio della pandemia. Ammontano a 1984 invece i nuovi pazienti che sono riusciti a negativizzarsi. Resta altissima l'attenzione negli ospedali e case di riposo per anziani. Tra i contagiati figurano molti ragazzini. L'appello dei sindaci è rivolto alle famiglie e ai gestori dei locali della movida ad un maggiore senso di responsabiità. Il virus è ancora presente e non concede sconti.