Auto in fiamme in un'area di servizio: panico a Frignano I vigili del fuoco evitano il peggio

E' stata divorata in pochi minuti dalle fiamme un'auto che si era fermata in un'area di servizio a Frignano nel casertano, per fare rifornimento di carburante. E' successo tutto in pochi minuti. L'automobilista in preda al panico non è riuscito a fermare l'incendio, come pure i dipendenti. Quando sul posto sono arrivati i vigili del fuoco era ormai già troppo tardi ma il loro intervento ha scongiurato il peggio. Non è chiaro che cosa abbia potuto innescare improvvisamente il rogo che poteva avere davvero conseguenze molto gravi. Sul posto vi erano anche alcuni avventori. Non si registrano conseguenze a persone ma solo tanto spavento.